Inter Napoli, le ultime da San Siro | Le scelte di Inzaghi e Spalletti

Inter-Napoli, le ultime sulle formazioni

Questa sera a San Siro si gioca la supersfida tra Inter e Napoli, in palio punti pesanti per la corsa scudetto. I padroni di casa di Inzaghi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Perdere contro il Napoli significherebbe per i nerazzurri aumentare il distacco dalla vetta e dire quasi addio ai sogni di gloria. Di fronte il Napoli dell’ex Spalletti, desideroso di far bottino pieno e tagliare i nerazzurri dalla corsa al titolo.

INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI, LA PROBABILE FORMAZIONE

Sirigu; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.