Lazio, la cessione di Luis Alberto sblocca il mercato: accordo ad un passo

Operazione difficile ma non impossibile

Lo spagnolo Luis Alberto, fantasista della Lazio ha attirato su di sé le attenzioni del Cadice, club spagnolo militante nella Liga. Probabilmente mossi anche dalle parole del calciatore stesso, riportate e confermate poi da mister Sarri in persona, la società ispanica non ha perso tempo ed è subito passata ai fatti. Il Mago, così soprannominato Luis Alberto, non ha mai fatto mistero del suo desiderio di tornare in patria vestendo magari proprio la casacca della squadra della sua città.

E stavolta l’occasione sembrerebbe arrivata. Lo stesso presidente del Cadice ha detto che oltre a sentirsi onorato di poter avere un calciatore come lo spagnolo in rosa, un suo arrivo porterebbe quel bagaglio di esperienza necessario per far crescere l’intero ambiente. Il problema però è che attualmente il dieci biancoceleste è dichiarato incedibile. Il suo ritorno in Spagna quindi risulta piuttosto difficile ma non impossibile. Probabilmente con gli sviluppi che nasceranno dal mercato invernale e poi da quello estivo, magari l’operazione potrebbe sbloccarsi. La cessione del calciatore consentirebbe a Pioli di