Lazio, Sarri tuona: “Se non battiamo il Lecce siamo inferiori a ciò che pensiamo di essere. Confusione per il cambio di Milinkovic”

Sarri: “Dobbiamo lavorare, non è un problema tattico”

Maurizio Sarri è amareggiato per la sconfitta contro il Lecce nel post gara ai microfoni di Sky Sport e riportate da Tuttomercatoweb.it: “È difficile dare una spiegazione dopo queste situazioni. La squadra ha fatto trenta minuti di alto livello, in completo controllo della partita. Nella ripresa abbiamo perso 5-6 palloni consecutivi in uscita e ci siamo completamente spenti e consegnati agli avversari. Finire così la partita è difficilmente spiegabile”.

Tensione al cambio di Milinkovic-Savic?

“Non volevo cambiare, probabilmente c’è stato un errore di comunicazione con lo staff tecnico. Siamo andati in confusione anche noi”.

Meglio il Lecce nella ripresa?

“Se non battiamo il Lecce, significa che forse siamo inferiori a quello che riteniamo di essere. Loro hanno alzato il ritmo quando glielo abbiamo consentito, quando ci hanno visto vulnerabili sono stati bravissimi ad azzannarci e sbranarci. Dove lavorare per migliorare questo aspetto? Non è un problema tattico, dobbiamo lavorare su 25 teste. È complicato, la squadra aveva limitato queste situazioni in questa stagione”.

Come è stato questo mese di sosta?

“È stata una grandissima rottura di….è inconcepibile, mi viene difficile anche parlarne. Fosse per me si giocherebbe sempre, questa sosta è stata una bestemmia e il calcio mondiale non ha avuto niente indietro da questa sosta”