Milan, senti Pioli: “Dovevamo fare di più”

Pioli e il Milan, bicchiere mezzo pieno

Il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza la vittoria dei rossoneri sulla Salernitana. Le paorle dell’allenatore come riportate da mediaset: “Sono soddisfatto della prestazione, con le tante occasioni create dovevamo segnare qualche gol in più per evitare di soffrire – ha spiegato il tecnico del Milan -. Ho avuto le risposte che cercavo e che mi aspettavo. La squadra è stata brava a leggere gli spazi, gli abbiamo trovati bene. Siamo stati bravi a creare tanto, siamo stati bravi a portare a casa una vittoria importante che era il nostro obiettivo”.

Sulla prestazione di Leao: “Quello che vedo in Leao è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita qui non è terminato. Quello che vedo in Rafa è sicuramente positivo. Oggi ha fatto una grande partita, e non parlo solo di tecnica e di qualità, ma con un atteggiamento che deve essere sempre così. Giocando così diventerà un campione. Oggi è un grandissimo giocatore con grandissimo potenziale, oggi ha dimostrato che può fare di più e può essere un campione. Ha lavorato con continuità in fase difensiva, ha attaccato la profondità con grande continuità. È un ragazzo molto intelligente e disponibile, ci ha sempre creduto e ha sempre lavorato. Non ha bisogno dei miei consigli ma i miei consigli sono quelli di stare insieme a noi perché si sta bene, perché vogliamo continuare a crescere e vincere qualcosa”.