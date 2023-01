Roma – Bologna, 1 – 0. Giallorossi col minimo sforzo

Roma, ci pensa Pellegrini

La Roma riprende il suo campionato sfidando il Bologna di Thiago Motta, dopo aver concluso la parte di stagione “pre-mondiale” con un pareggio contro il Torino. Mourinho fu espulso, proprio perciò a guidare la Roma è stato Salvatore Foti. Il Bologna, invece, veniva da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, l’unica sconfitta è stata quella contro l’Inter. Così, dopo che le due squadre hanno salutato Sinisa, inizia Roma-Bologna. Le due squadre inizialmente esercitano un possesso di palla sterile e si studiano poi, però, Dybala al 6′ minuto di gioco cade in area di rigore rossoblù, atterrato da Lucumí. Per Santoro è calcio di rigore, sul dischetto si presenta Pellegrini che spiazza Skorupski infilando il pallone alla sinistra del polacco. Per il capitano della Roma i gol consecutivi su rigore diventano così 3. La Roma trova un paio di buone occasioni, la prima con Zaniolo al 17′ che devia un tiro di Mancini, la seconda con Dybala che al 42′ minuto di gara trova una conclusione velenosa che insidia Skorupski. Il Bologna prova diverse trame di gioco per arrivare alla conclusione ma nessuna di queste finisce con un tiro in porta. L’arbitro fischia così la fine del primo tempo dopo un minuto di recupero. Nel secondo tempo la partita si accende e diventa molto più divertente. A dominare il gioco per occasioni e possesso palla è il Bologna che alza di molto il baricentro, anche grazie ai cambi, e che trova molte occasioni da gol. La Roma al 60′ è costretta a sostituire Zaniolo, che esce zoppicante e sofferente. Il Bologna ha un’occasione al 61′ quando Ferguson arriva leggermente in ritardo sul cross di Dominguez. Al 69′, sempre Ferguson, cade in area di rigore, tutti, compreso Thiago Motta che viene ammonito, vogliono il calcio di rigore ma l’arbitro ammonisce lo scozzese per simulazione. I minuti di recupero sono 6′ e il Bologna le prova tutte per arrivare al gol del pareggio ma la retroguardia giallorossa regge bene. Al tramontare della partita il Bologna ha un’occasione clamorosa da calcio d’angolo su un colpo di testa, la conclusione viene però salvata sulla linea da Abraham. L’arbitro fischia tre volte e sancisce la fine del match.

MARCATORI: Pellegrini al 6′

ROMA (3-5-2)

Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Mancini; Çelik, Tahirovic (Matić dal 64′), Cristante, Pellegrini, El Shaarawy (Zalewski dal 64′); Dybala (Bove dal 74′), Zaniolo (Abraham dal 60′). Allenatore: Foti

Disponibili: Majchrzak, Shomurodov, Cámara, Svilar, Viña, Kumbulla, Boer, Spinazzola, Volpato

BOLOGNA (4-2-3-1)

Skorupski; Posch (Pyyhtia dal 82′), Lucumí, Soumaoro, Lykogiannis (Cambiaso dal 65′); Ferguson, Medel (Schouten dal 65′); Orsolini, Domínguez, Soriano (Aebischer dal 57′); Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta

Disponibili: Raimondo, Bagnolini, Moro, Sansone, Sosa

Ammoniti: Ibañez al 33′, Ferguson al 69′, Thiago Motta (all.) al 71′, Çelik al 76′, Aebischer al 85′

Espulsi: nessuno