Salernitana, Cremonese, Empoli e Monza: comincia il mercato delle “piccole”

Non si rinforzano solo le grandi

Calciomercato, valzer di punte per l’attacco

Si sa che la sessione di gennaio è chiamato mercato di riparazione soprattutto per le cosiddette piccole che hanno bisogno di rinforzi per non trovarsi nelle zone basse della classifica, che vorrebbero dire retrocessione nella serie minore. Chi ha bisogno maggiormente di mercato è l’Hellas Verona del presidente Setti, che da ultima della classe deve comprare il più possibile visto che potrebbero partire sia Henry che Milan Djuric, che potrebbe presto tornare alla Salernitana.

Gli scaligeri potrebbero sostituire il calciatore con Borini e Livaja, ex calciatore dell’Inter. Chi è molto attiva sul mercato è la Cremonese di Alvini, che sta pensando a uno tra Shomurodov e Bonazzoli, che potrebbe essere la punta di diamante della squadra lombarda. Chiudono poi Empoli e Monza, con la squadra toscana che ha ripreso Ciccio Caputo in cambio di Lammers e la squadra lombarda dell’accoppiata Berlusconi-Galliani che ha bisogno di un bomber da affiancare a Petagna.