Serie A, il Milan sbanca l’Arechi: contro la Salernitana finisce 1-2

Serie A, i campioni d’Italia vincono a Salerno

Riparte la Serie A, ripartono le emozioni, ed è quindi tornato il momento di seguire i risultati Live della Serie A. Si riparte con Salernitana Vs Milan. I campani iniziano il match in maniera molto aggressiva e per i primi 5 minuti di gioco non fanno uscire il Diavolo dalla propria metà campo, fino a quando Leao decide di salire in cattedra. Al sesto minuto di gioco contrattacco del Milan, pallone in profondità per Leao, che con un numero si libera dei due difensori della Salernitana che lo stavano marcando, ma tira addosso ad Ochoa. 4 minuti dopo, però, l’iberico non sbaglia. Lancio di Tonali per Leao, Ochoa esce dalla porta fuori tempo e viene dribblato dal portoghese che infila il pallone in rete. Al 15esimo minuto arriva il raddoppio del Milan. Cross di Leao che viene respinto dalla difesa campana sui piedi di Tonali che da fuori area il quale prova la botta, con Ochoa para il tiro, anche se sfortunatamente sulla ribattuta il pallone viene recuperato da Brahim, il quale lo ridà a Tonali che insacca il pallone dietro le spalle del portiere campano. Il Milan domina e sbaglia svariate occasioni, soprattutto Giroud che da pochissimi metri tira addosso a Ochoa.

Il secondo tempo molto più monotono del primo. La prima emozione arriva al minuto 58. Punizione dalla sinistra, cross di Bennacer, azione confusionaria con la difesa della Salernitana che non riesce a spazzare e alla fine Tomori trova la zampata vincente e batte Ochoa. Il goal, però, viene annullato per fuorigioco di Brahim Diaz. All’83esimo minuto la partita si riaccende: doppia parata di Ochoa dalla quale parte l’azione della Salernitana. Cross di Coulibaly che attraversa l’area di rigore del Milan; dormita generale dei difensori rossoneri e Bonazzoli ne approfitta e accorcia le distanze. Termina 1-2 all’Arechi con i rossoneri che vincono la prima partita dell’anno, e che ora aspettano un passo falso del Napoli.

Salernitana – Milan: risultato e tabellino MILAN: (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria (72′ Gabbia), Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (85′ Dest), Diaz, Leao; Giroud (85′ Vranckx). A disposizione: Mirante, Nava, Bozzolan, Thiaw,Bakayoko, Pobega, De Ketelaere, Adli, Lazetic. All. Pioli.