Una magia di Milik regala tre punti alla Juventus(0-1): bianconeri momentaneamente terzi

Torna in campo la Juventus di Allegri dopo la pausa Mondiale anche se i bianconeri fanno subito fatica contro la Cremonese soprattutto all’inizio grazie alla spinta della squadra di Alvini che già nel primo tempo è pericolosa in diverse occasioni prima con Okereke e con Valeri, che si vede annullare un gol in fuorigioco dal Var. A metà tempo esce però fuori la Juventus che sfiora il vantaggio prima con Miretti e poi con Kostic.

Nel secondo tempo i bianconeri vogliono vincerla e Allegri mette dentro dentro Chiesa e Kean, al posto di Soulè e Fagioli e allora ecco che la Juventus ci prova ancora prima con Gatti e poi con Kostic che è uno degli uomini più pericolosi. Torna a farsi vedere la Cremonese che al 69′ colpisce un palo con Dessers. Tante le occasioni per le due squadre e ultimi cambi con Alvini che inserisce Afena-Felix Gyan e Iling Junior al posto di Kostic. Al 91′ però è una magia di Milik su punizione a regalare 3 punti preziosissimi ai bianconeri.

Cremonese-Juventus: il tabellino

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (15′ st Buonaiuto), Bianchetti (45′ 2′ st Ciofani), Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Castagnetti (30′ st Milanese), Meïté, Valeri; Dessers (30′ st Afena-Gyan), Okereke (15′ st Hendry). A disp. Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Felix, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All. Alvini.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé (11′ st Chiesa), Locatelli, Fagioli (11′ st Kean), McKennie, Kostic (40′ st Iling-Junior); Miretti; Milik. A disp. Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Rabiot, Paredes, Barrenechea, Chiesa, Kean, Iling-Junior. All. Allegri.

Reti: 45′ 1′ st Milik

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Ammoniti: Ferrari, Dessers, Rabiot, Bremer, Valeri