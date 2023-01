Calciomercato Inter, Marotta diviso tra grana Skriniar e Dzeko: fissato il doppio appuntamento

Calciomercato Inter, il giocatore vuole restare ma..

Della sua caratura di calciatore l’Inter era già pienamente convinta. Ma lui, Edin Dzeko, evidentemente ama dare continue prove del suo valore. E così, tanto per gradire, ha realizzato il gol che ha consentito ai nerazzurri di mandare a monte i piani di gloria del Napoli. Una rete che ha diffuso nella società del biscione ancora di più il desiderio di continuare a percorrere con lui una strada comune. L’Inter, però, sulla sua scrivania ha anche un altro fascicolo con una sottolineatura chiara: “Valutare anche la posizione di Milan Skriniar“.

Dzeko disponibile a rimanere

Dzeko, dal canto suo, avrebbe già strizzato l’occhiolino alla società facendole intendere che ci si trova bene e non intende quindi cambiare casacca. Il prolungamento potrebbe essere per almeno un anno ma, al momento, del doman non vi è certezza. Dando però una sbirciatina sul profilo social del giocatore, emergono suoi incitamenti all’Inter come “forza”, ma soprattutto l’espressione “Family Inter”. E la domanda spunta dalla penna senza troppi sforzi: parlerebbe mai di famiglia Inter un calciatore che volesse migrare verso altri lidi? Ma il calcio, non è mistero da mondo di Quark, sa sempre essere il regno delle sorprese. Ergo, pregasi attendere.

Da valutare anche la questione Skriniar

Se il rebus Dzeko pare di più agevole soluzione, quello dello slovacco Milan Skriniar comporterà invece una riflessione un po’ più approfondita da parte dell’ambiente nerazzurro. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, infatti, a questo subordinano poi l’affaire Dzeko. Il dilemma, al momento, è uno: Skriniar ancora in nerazzurro oppure no? L’interrogativo, tutt’altro che secondario per la società, è stato confermato da Sky.