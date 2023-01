Calciomercato Juventus, caccia al difensore | Quattro in lista per Allegri

Bianconeri in vantaggio sulle altre concorrenti

Continua senza sosta la spasmodica ricerca di un centrale difensivo da inserire nella rosa della Juventus. Con Bonucci, Bremer e Rugani non al top per motivi diversi, per mister Allegri l’urgenza e la necessità di avere un sostituto all’altezza, cresce giorno dopo giorno. Ovviamente però data la delicata situazione economica che sta vivendo la società, la questione slitterebbe al mercato estivo, quindi al prossimo Giugno. Attualmente il nome più seguito è quello di Jakub Kiwior.

Il difensore polacco, milita nello Spezia ed il suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni. Sulle sue tracce anche Milan e Napoli, ma la vecchia signora sembrerebbe avere un vantaggio superiore rispetto alle altre contendenti. Diciamo che tra le tre è quella che più riuscirebbe ad avvicinarsi al valore del suo cartellino. Con Gvardiol ormai archiviato a causa del prezzo troppo elevato e le alternative di Pavlovic e Ndicka valide ma del tutto inesperte nel campionato italiano, il profilo di Kiwior sembrerebbe oggettivamente il più adatto per andare a rinforzare il reparto arretrato bianconero.