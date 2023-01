Calciomercato Juventus, fari puntati sul difensore centrale: ha brillato al Mondiale

Calciomercato Juventus, serve un difensore

La società bianconera è costretta ad una rivoluzione straordinaria. Oltre alle questioni extra-campo, la Juventus dovrà fare i conti con le cessioni. Alcuni verranno ceduti per monetizzare, altri saranno lasciati andare in scadenza per poi dirsi addio a fine stagione. Questo perchè, anche il monte ingaggi dovrà abbassarsi notevolmente.

Juventus, Kiwior per il futuro

Oltre al discorso fatto legato ai conti, la Juventus sembra aver cambiato filosofia per quanto riguarda il mercato. L’idea adottata è quello di puntare sui giovani di valore e Kiwior, dello Spezia, potrebbe essere il giusto protagonista da affiancare a Bremer.