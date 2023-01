Calciomercato Lazio, il Cadice tenta il doppio colpo in casa biancoceleste: le ultime

Lazio, Luis Alberto ed Escalante gli obiettivi

Per il Presidente Lotito, la filosofia rimane quella. “Non svendo i miei giocatori”, questa è la frase che ripete spesso il numero uno della Lazio. Fa capire che tutti sono sul mercato e con l’offerta giusta, tutti potrebbero partire. L’esempio esatto sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che il Presidente non vuole far partire così tanto facilmente.

Lazio, il Cadice punta forte

Secondo le ultime indiscrezioni il club spagnolo starebbe intavolando, con la Lazio, una doppia trattativa per aggiudicarsi Luis Alberto ed Escalante. Nel primo caso, il valore del giocatore è troppo alto per le casse del Cadice ma, l’inserimento di Escalante potrebbe portare ad uno “sconto” sull’intera situazione.