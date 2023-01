Calciomercato Lazio, Lotito: “Tutta la verità su Milinkovic e Luis Alberto” | i motivi

Lazio, Lotito chiarisce sul futuro dei talenti

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni del Messaggero sul futuro dei suoi gioielli. Inoltre, chiarisce il fatto che non farà sconti su trattativa o aumenti di rinnovo. Ecco le sue parole:

Lotito su Luis Alberto

“Non ho nessuna intenzione di cederlo in prestito, nemmeno con diritto di riscatto”.

Lotito su Milinkovic

“Contatti per il rinnovo? Appena rientrerò da Cortina li riprenderò. Voglio parlare con Sergej, guardarlo negli occhi e capire davvero cosa vuole fare in futuro e quanto ama la Lazio. Per me è un campione assoluto, non è in vendita e non ho chiamato la Juve per inserirlo in nessuna trattativa di mercato”.