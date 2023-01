Calciomercato Milan, la soluzione in attacco ce l’hai in casa | Il tesoretto di Maldini e Massara

Il classe 2002 in prestito al Lecce stupisce tutti

Rossoneri pronti ad investire su di lui | di chi si tratta

Vista la vittoria di ieri pomeriggio da parte del Lecce ai danni della Lazio guidata da mister Sarri, a catturare l’attenzione di tutti è stato il giovane attaccante Lorenzo Colombo. Il numero nove giallorosso è un prodotto del vivaio del Milan che lo ha poi girato alla squadra pugliese per, come si dice in gergo, “fargli fare le ossa”.

E questa mossa sta senza dubbio dando gli esiti sperati. Protagonista con il Lecce, fino ad ora il ventenne ha collezionato 14 presenze e 4 reti e molto probabilmente il suo score è destinato a crescere. Certo è che se le prestazioni di Colombo continueranno su questi livelli, la possibilità di vederlo arrivare alla corte di Pioli, andrà via via aumentando.