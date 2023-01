Calciomercato Milan, Leao come Mbappè: i rossoneri blindano l’attaccante portoghese

Il Milan conta molto sul ritorno dell’ala sinistra lusitana

Lo attendono trepidanti. Perchè lui è una sicurezza e lo ha dimostrato. Rafael Leao è pronto a tornare. Più forte di quell’infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo. E con il pensiero stupendo di aggiornare con la freccia verso l’alto la statistica delle 110 presenze, ma soprattutto dei trenta gol in rossonero.

Calciomercato Milan, i rossoneri sperano

E’ il sito “Calciomercato” a ricordare una volta di più come il ragazzo, con il pallone tra i piedi, ci sappia fare davvero parecchio. E qualcuno addirittura si spinge ad affermare che non abbia nulla da invidiare al vicecampione del mondo, e autore di quattro reti nella finale del mondiale per la Francia rigore della lotteria finale compreso, Kylian Mbappè. La capacità di creare gioco è qualcosa di cui non è a corto. Quella di bucare le porte avversarie pure. Normale, quindi, che il Milan voglia chiuderlo a doppia mandata al di qua della porta che immette alle cessioni di mercato. Il Milan è pronto a fargli arrivare sette milioni tondi tondi per indurlo al rinnovo del contratto. Ma per ora il calciatore, a quanto pare, non si è visto fare esplicitamente l’offerta. Vox, certo. Ma vox potens.

L’incognita dei portieri

Ma vi è un altro rebus che il Milan è chiamato a sciogliere e si riassume in un solo vocabolo: portieri. Per ora tra i pali vi è Tatarosanu, nell’attesa di sapere qualcosa sull’effettivo ritorno di Maignan. Ma il Milan avrebbe spalancato le finestre dei propri desiderata anche sul secondo portiere del Guarani e sul terzo del Paris Saint Germain. Al futuro, non lontano, l’ardua sentenza.