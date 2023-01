Calciomercato Roma, contatti con l’esterno per giugno: sgarbo a Inter e Juventus

Calciomercato Roma, il terzino arriva dalla Juventus

In casa Roma continua ad esserci il problema terzino, sia a destra che a sinistra. L’uscente Karsdorp, lascia Celik unico terzino a destra, e nel caso in cui dovesse farsi male sappiamo perfettamente le reazioni di Mourinho. Il mister, appunto, chiede impegno e sforzi sul mercato, fattori che al momento il ds della Roma, Tiago Pinto, non sembra avere. Inoltre, i problemi societari ingrandiscono il problema.

Calciomercato Roma, pazza idea Cuadrado

La Juventus non innoverà il contratto a Juan Cuadrado, che andrà in scadenza e lascerà i bianconeri. La Roma starebbe pensando al colombiano come possibile rinforzo a giugno, per cominciare a costruire a Mourinho la rosa per il suo ultimo anno di contratto. Il calciatore piace però anche all’Inter visto che Marotta conosce benissimo il calciatore.