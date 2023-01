Il Chelsea non si ferma più, nuovo arrivo dopo Badiashile: battute Lazio e Milan

Chelsea, ecco la ciliegina sulla torta

Dopo l’arrivo di Benoît Badiashile dal Monaco e quello sempre più probabile di Enzo Fernandez, il Chelsea è letteralmente scatenato. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland il club di Londra si sarebbe inserito nella corsa all’attaccante del Borussia Dortmund per arrivare a Youssoufa Moukoko già a gennaio.

L’attaccante, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno potrebbe quindi approdare già in questa sessione di mercato in Inghilterra anche se ora c’è ancora distanza tra domanda e offerta visto che i Blues lo prenderebbero a zero a giugno. Sul calciatore, che quest’anno ha realizzato già 6 gol ci sono anche Lazio e Milan nonostante la squadra di Londra sia in vantaggio.