La testata di Dzeko riapre la lotta scudetto

Il campionato riapre i battenti dopo la lunga e inusuale sosta autunnale dovuta ai Mondiali in Qatar e subito arriva uno scossone.

Il Napoli rimedia a San Siro la prima sconfitta stagionale nello scontro diretto con l’Inter, giunta all’ultima chiamata utile in ottica scudetto.

La formazione di Inzaghi si aggrappa ancora una volta al vecchio marpione Dzeko e vince con merito, fallendo più di una volta la seconda marcatura; bravo anche Onana che nel finale salva su Raspadori.

Ora la capolista dovrà evitare di “sentire” troppo il colpo e spetterà soprattutto a Spalletti il compito di tenere dritta la barra in virtù di una classifica ancora splendente per i suoi ragazzi.

Il Milan c’è, la Juventus pure

Alle spalle dei partenopei vincono tutte (tranne la Lazio), accorciando le distanze nel gruppo di testa.

Il Milan nonostante le solite e corpose assenze domina a Salerno, ben oltre il punteggio finale che non gli rende merito. Ochoa si dimostra ancora un valido baluardo e potrà senza dubbio dare un grande aiuto ai cilentini impegnati nella lotta salvezza.

Soffre oltre il lecito la Juventus che espugna Cremona sulla sirena grazie ad una prodezza di Milik, ma i due legni grigiorossi (ed il gol annullato forse con troppa fretta a Dessers) lasciano forti dubbi sulla reale consistenza dei bianconeri, giunti comunque alla settima vittoria consecutiva, il che non può essere soltanto frutto del caso o di circostanze favorevoli.

Roma da tre punti, Lazio crollo da schiaffi

La Roma corrobora la sua classifica con tre punti sofferti; Dybala guadagna un rigore (contestato da Motta) e Pellegrini torna alla rete all’Olimpico che gli mancava da tempo immemore, poi Smalling e Abraham(!) conservano il vantaggio fino agli sgoccioli. Malissimo la Lazio che a Lecce regge una quarantina di minuti prima di crollare di schianto sotto i colpi di una formazione equilibrata, ben messa in campo e con una gran voglia di giocare, correre e lottare; esattamente ciò che è sembrato mancare agli uomini di Sarri, prigioniero dei suoi appunti e perciò incapace di dare una svolta diversa alla partita.

La Sampdoria torna a sperare, Sassuolo e Spezia tremano

In coda brilla per la prima volta la Sampdoria di Stankovic che prende tre punti pesantissimi a Reggio Emilia contro il Sassuolo nonostante il ritorno in campo e al gol di Berardi.

Anche il Verona da segnali di risveglio impattando a Torino contro i granata anche se la distanza dall’ultimo posto utile per la permanenza in serie A resta ancora elevata per il terzetto di coda ora guidato proprio dai doriani. Spezia e Sassuolo restano però avvisate…