Napoli, Kvaratskhelia preoccupa Spalletti: le ultime

L'esterno a rischio per la prossima gara

Il giocatore difficilmente sarà in campo contro la Sampdoria nella prossima sfida di campionato.

Dodici partite, sei reti. In media una ogni due gare. Khvicha Kvaratskhelia, ventunenne attaccante georgiano e del Napoli, si è subito fatto volere bene nell’ambiente partenopeo. Vuoi per la serietà della sua dedizione, ma vuoi anche per il suo talento cristallino. E ad affermarlo apertis verbis è stata l’Uefa che, nella stagione calcistica 2019-2020 , lo ha classificato nel novero dei cinquanta giovani più promettenti.

Dopo la botta presa contro l’Inter il giocatore non si è allenato

Il club partenopeo ha diffuso il tradizionale comunicato con il report dell’allenamento ma, nonostante questo, il fantasista di Tbilisi, questa mattina, all’Ssc Napoli Konami Training Center di Castelvolturno, non ha sostenuto la seduta con i compagni. A influire sulla sua defezione è stata la botta rimediata contro l’Inter nella sfida di mercoledì sera vinta dai nerazzurri per 1-0 al “Meazza”.

In dubbio la sua presenza contro la Sampdoria

Nel match che i partenopei dovranno disputare domenica 8 gennaio alle 18 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro una Sampdoria rigenerata dalla vittoria sul terreno del Sassuolo (2-1), Kvaratskhelia quindi ben difficilmente figurerà nel giro degli undici scelti da Luciano Spalletti. Un’assenza , quella dell’attaccante ex, tra le altre, di Dinamo Tbilisi, Lokomotiv Mosca e Dinamo Batumi, che potrebbe pesare nell’ottica del gioco partenopeo vista la sua capacità di essere artigiano della manovra oltrechè di finalizzare.