Calciomercato Inter, Correa in uscita: Marotta rivoluziona il reparto offensivo

L'argentino ha le valigie in mano

Calciomercato Inter, scambio all’orizzonte: le ultime

Il dado sembra ormai tratto. L’Inter sarebbe orientata a cedere l’attaccante argentino Joaquin Correa. E a chi sia interessato ad assicurarsi le prestazioni dell’ex, tra le altre, di Estudiantes, Sampdoria, Siviglia e Lazio, fa sapere di averlo messo a bilancio per la cifra di diciotto milioni di Euro.

Al suo posto si profila Marcus Thuram

La cessione dell’attaccante di Juan Bautista Alberdi classe 1994 aprirebbe alla società del biscione le porte per concentrarsi sull’arrivo del figlio d’arte (di Lilian, ex tra le altre di Parma e Juventus) Marcus Thuram che molta buona impressione ha suscitato con la Francia negli ultimi mondiali e ha il contratto in scadenza con i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Se l’offerta fosse di buona levatura, infatti, l’attaccante transalpino potrebbe essere liberato già da gennaio.