Calciomercato Inter, Skriniar resta a un bivio | Lo scenario

Calciomercato Inter, Skriniar come Leao?

Il futuro di Milan Skriniar fa discutere. Il giocatore nerazzurro non è convinto di restare a Milano nonostante l’offerta fatta dai dirigenti nerazzurri, che dopo l’enorme sforzo aspettano una risposta, con il Psg sempre pronto a inserirsi. E proprio di questo ha fatto il punto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport.

“La scadenza è entro fine gennaio. Non è scritta nella pietra: il discorso è capire quali sono le sue vere intenzioni. L’Inter non può più alzare la sua offerta, visto che mette sul piatto cifre simili a quelle che ad esempio mette il Milan sul piatto per Leao che è un attaccante. Prima o poi dovrà fare una scelta. Ne stanno parlando più o meno da un anno e mezzo, il PSG da questa estate si è fatto sotto, per cui ci sono tutti gli elementi sul tavolo. Se dovesse decidere di lasciare l’Inter, rimarrà comunque fino alla fine dell’anno. Il sentore che abbiamo è quello di una distanza finora non colmata, ma le sensazioni le porta via il vento”.