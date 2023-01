Calciomercato Juventus, Di Maria pronto al ritorno in patria: Cherubini studia l’alternativa

Calciomercato Juventus, Di Maria verso l’uscita?

Semplice voce? No. Il possibile approdo dell’attaccante neo campione del mondo con l’Argentina Angel Fabian Di Maria dalla Juventus al Rosario Central parrebbe essere qualcosa di più. A documentarlo ci sarebbero due particolari nient’affatto irrilevanti.

La volontà del giocatore e le dichiarazioni dell’allenatore del Rosario

Il giocatore, infatti, avrebbe un gran desiderio di ritornare nella terra dei Gauchos e delle Pampas. E Miguel Angel Russo, tecnico del Rosario Central, intervistato dall’emittente D Sports Radio, ne ha fornito conferma. “Siamo molto contenti per il suo mondiale – ha detto – se verrà , dovremo fargli trovare una squadra competitiva , prima o poi tornerà, ne sono certo”. Insomma, sia nostalgia per il paese d’origine o desiderio di scrivere una pagina calcistica nuova, Di Maria sembrerebbe destinato al Rosario. “Siamo in contatto con Di Maria – ha poi precisato Russo – dobbiamo provarci a portarlo a casa, se lo merita per tutto quello che ha fatto”.

La contrarietà dei supporters bianconeri

La notizia non ha certo messo il sorriso sulle labbra ai supporters bianconeri che, già contrariati per lo scarso impiego del giocatore, proprio non vorrebbero saperne di vedere un campione del mondo fresco prendersi l’aereo per l’Argentina e piantarli in asso. D’altra parte, l’ex Real Madrid non ha fatto mistero di voler tornare in patria per chiudere la sua carriera proprio al Rosario. La sua presenza in Juventus-Udinese è comunque stata garantita dal tecnico Massimiliano Allegri.