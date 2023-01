Calciomercato Lazio, Sarri pensa al cambio a centrocampo: il tecnico insiste per il suo pupillo

Lazio, il tecnico sarebbe pronto a sacrificare Basic

Lo stop in terra salentina per 1-2 contro il Lecce non era esattamente l’inizio di anno che si attendeva. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ci ha pensato un po’ su e ha sentenziato: qui occorrono rinforzi di peso. Insomma, il tecnico ha fatto intendere durante l’ultimo allenamento che una sconfitta come questa può indurre a rivedere il piano mercato dalla a alla z. E così, oltre agli attaccanti Federico Bonazzoli, attualmente alla Salernitana ed ex, tra le altre, di Inter, Sampdoria e Torino e Luca Pellegrini, in forza ai tedeschi dell’Eintrache Francoforte in Bundesliga, il tecnico ex Empoli, Juventus e Napoli chiede anche un terzo innesto per irrobustire il centrocampo.

Possibile arrivo di Ilic

Secondo quanto riferisce il quotidiano “Il Messaggero”, Sarri vedrebbe di buon occhio l’approdo in biancazzurro di Ivan Ilic, adesso in forza al Verona. “Sarri – si legge sulla testata romana – chiede gente di carattere, anche un terzo colpo (Ilic) a centrocampo subito; sacrificherebbe Basic, apparso per l’ennesima volta pauroso e mai veramente maturo”.

L’incognita dell’ingaggio

Sull’arrivo del serbo alla corte della società del presidente Claudio Lotito si pone però un problema di ingaggio. La Lazio dovrà mettere al riguardo mano al discorso dell’indice di liquidità che potrà sbloccarsi con qualche cessione oppure , come già accaduto nell’estate 2021, con l’immissione di nuovo denaro.