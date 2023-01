Calciomercato Milan, Maldini mette alle strette Bennacer: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri aspettano Bennacer

Il Milan continua a lavorare al tema rinnovi. In queste ore l’ad rossonero sta lavorando ai prolungamenti di contratto come riportato da Tuttosport, visto che il dirigente rossonero vuole chiudere in fretta i rinnovi che portano i nomi di Bennacer e Leao. C’è da colmare una piccola distanza ancora per il centrocampista ex Empoli visto che il Milan offre 4 milioni di euro a fronte di una risposta di 4,5 milioni di euro.

E’ previsto nei prossimi giorni il confronto definitivo tra Maldini e Massara con Enzo Raiola, procuratore del calciatore, che nonostante le voci di un interessamento del Psg vorrebbe restare al Milan fino al 2027.