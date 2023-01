Calciomercato Milan, sguardo al futuro per l’attacco: Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, l’attaccante arriva dal Porto

In casa Milan si comincia a guardare al futuro e, purtroppo, il lavoro sarà tanto. Per i ds Maldini e Massara non c’è tempo da perdere, perchè gli addii saranno tanti. Molti giocatori andranno in scadenza e non saranno rinnovati, altri non si sono confermati e molti saranno da svecchiare. Specialmente nel reparto d’attacco il Milan dovrà agire con più decisione. Giroud e Ibrahimovic hanno un’età, Rebic sempre ai box, porta i rossoneri a fare delle scelte.

Milan, Evanilson dal Porto

Il giovane brasiliano, classe 99, è stato proposto al Milan come possibile pedina per il futuro. Il talento del Porto, Evanilson, a fin qui collezionato 13 presenza siglando 6 gol, non male per un 22enne. A Maldini piace ma bisognerà trattare bene il prezzo. Il valore del calciatore si aggira intorno ai 20mln di euro.