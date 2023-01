Calciomercato Napoli, primo colpo messo a segno da Giuntoli: oggi le visite mediche

Calciomercato Napoli, preso Bereszynski

Il ds del Napoli, Giuntoli, ha messo a segno un altro colpo di mercato, portando in azzurro il polacco Bereszynski. Il terzino destro della Sampdoria, arriva per rinforzare e fare fiato al capitano Di Lorenzo. Un ottimo rinforzo per la rosa di Spalletti.

Napoli, Bereszynski per completare il reparto difensivo

L’ormai acquisto del Napoli, Bereszynski, è arrivato per rinforzare il reparto difensivo, nello specifico a destra. Sulla fascia sinistra gli azzurri sono coperti con Mario Rui, autore di notevoli prestazioni, e Oliveira; mentre a destra c’è solo Di Lorenzo a coprire quel ruolo. Con Zanoli, ancora troppo giovane, l’acquisto del polacco era quasi scontato.