Coppa Italia: il programma completo e dove vederla in TV

Il programma di Coppa Italia

LE prossime due settimane vedranno scendere in campo le squadre che si sono qualificate per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si inizia martedì con Inter-Parma e si chiude il giorno 19 con Juventus-Monza. Il 18 Gennaio è stato lasciato libero in quanto a Riad ci sarà la finale di Supercoppa a Riad tra Milan ed Inter.

Ecco la programmazione completa per il turno che prenderà il via il 10 gennaio e si concluderà il 19 gennaio:

Martedì 10 gennaio 2023, ore 21.00 – Inter-Parma (Canale 5)

Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 21.00 – Milan-Torino (Canale 5)

Giovedì 12 gennaio 2023, ore 18.00 – Fiorentina-Sampdoria (Italia 1)

Giovedì 12 gennaio 2023, ore 21.00 – Roma-Genoa (Canale 5)

Martedì 17 gennaio 2023, ore 21.00 – Napoli-Cremonese (Canale 5)

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15.00 – Atalanta-Spezia (Italia 1)

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 18.00 – Lazio-Bologna (Italia 1)

Giovedì 19 gennaio 2023, ore 21.00 – Juventus-Monza (Canale 5)