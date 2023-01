Juventus, allarme rientrato per l’esterno bianconero: Allegri può sorridere

Juventus, Di Maria ci sarà

Nella giornata di ieri, Angel Di Maria, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Nella serata ha dato conferma di sentirsi bene ed in forma, perciò, Allegri lo metterà tra i convocati per la trasferta contro l’Udinese. La convocazione è un ottimo segnale per i tifosi, che già stavano storcendo il naso pensando che l’argentino avesse “smesso” di giocare a pallone.

Juventus, la dirigenza sveglia l’argentino

La nuova dirigenza ha decido di adottare un metodo forte per riportare il nome della Vecchia Signora, in alto. A quanto pare, Di Maria, sarebbe stato “stimolato” dalla società bianconera, a tornare in campo il prima possibile. Rimane il fatto che a giugno, il giocatore lascerà la Juventus.