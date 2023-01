Calciomercato Inter, Dumfries tra due fuochi: l’olandese scatena un’asta

Dumfries via, Chelsea possibile destinazione

La decisione è stata presa. Il sacrificato principale per mettere a posto il bilancio sarà Denzel Dumfries. La meta più probabile per l’olandese sembrerebbe essere Londra. L’Inter chiede 60 milioni e per il Chelsea questa cifra non sembrerebbe un problema. I prossimi giorni potrebbero essere fondamentali in quest’ottica. E poi sul calciatore c’è sempre il Manchester United, pronto al duello con l’altro club inglese.

Darmian resta, Gosens rivalutato da Inzaghi

Per quanto riguarda invece gli altri giocatori nerazzurri che erano in bilico si è trovata una soluzione. Matteo Darmian potrebbe firmare a breve il rinnovo di un anno con opzione per il secondo rispetto alla scadenza fissata per il 30 giugno di quest’anno. Anche Robin Gosens alla fine potrebbe restare vista la mancanza di offerte e di sostituti in questo mercato invernale.