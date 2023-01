Calciomercato Inter, il portiere resta nel mirino: tanti i nomi per il dopo Handanovic

Calciomercato, tutto confermto da Fabrizio Romano

La dirigenza del Borussia Monchengladbach, con il Bayern Monaco che se lo voleva assicurare, è stata chiara: vogliamo tenercelo stretto. Ma ad avere in cima alla lista dei loro desideri l’estremo difensore svizzero classe 1988 Yann Sommer non sono soltanto i bavaresi. Ad andare in pressing, secondo quanto informa l’esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbe ora l’Inter.

Potrebbe arrivare per giugno

L’auspicio dell’ambiente nerazzurro è di ricevere dal Borussia Monchengladbach una risposta di segno diverso da quella avuta dal Bayern. Ma, alla luce di quanto asserito in un’intervista rilasciata al “Rheinischen post” dal direttore sportivo del sodalizio Roland Virkus, le speranze sembrano essere davvero ridotte al lumicino. “Non lasceremo andare Sommer- è stata la risposta di Virkus- abbiamo anche informato il Bayern di questa scelta”. Ma, mentre i bavaresi sembrano ormai avere preso atto della situazione e si stanno concentrando su Alex Nubel del Monaco, l’Inter continua a crederci e conta di poterlo avere a disposizione per giugno.

Un curriculum ampio

Del resto, per Sommer, parla il suo trascorso. L’estremo difensore di Morges classe 1988 vanta una notevole esperienza nel calcio del suo paese di nascita, prima in Liechtenstein con il Vaduz (che partecipa però al campionato rossocrociato dove è attualmente in Challenge League, l’equivalente della serie B italiana), poi nel paese elvetico con Basilea e Grasshoppers, due tra le compagini più titolate della Svizzera. Notevole anche la sua frequentazione della nazionale dove si è fatto tutta la trafila partendo dall’under 16 (dieci presenze), proseguendo con l’under 19 (18), la under 21 (16) e approdando infine alla nazionale maggiore dove ha finora timbrato 80 cartellini. Con l’under 21 ha inoltre conquistato la medaglia d’argento agli europei del 2021 che si sono svolti in Danimarca. Figlio d’arte in tutti i sensi, il padre era portiere ma anche pittore. Lui, invece, quando non è tra i pali e non di rado para i rigori mandando in frantumi i sogni di gloria di diversi esecutori dagli undici metri, preferisce dilettarsi con il mondo delle sette note come chitarrista e cantante.