Calciomercato Inter, una big di Premier chiama Skriniar | Lo scenario

Calciomercato, Skriniar-Inter: si decide

Emergono nuovi scenari per quanto riguarda il futuro di Milan Skriniar con l’Inter. In attesa di una risposta dal difensore slovacco, nelle ultime ore sul difensore slovacco sarebbe piombato il Liverpool di Klopp visto il brutto infortunio capitato a Virgil Van Dijk.

Calciomercato Inter, duello per Skiniar

I 20 milioni richiesti dall’Inter al club inglese non rappresenterebbero un problema per il Liverpool(così come il Newcastle anche se il calciatore non gradisce la destinazione), considerato poi che la messa sul mercato di Skriniar potrebbe scatenare un’asta visto che sul calciatore slovacco c’è anche il Psg, che è sul calciatore da quasi un anno e che potrebbe spingere sull’acceleratore per arrivare all’ex Sampdoria.