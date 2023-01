Calciomercato Juventus, è derby d’Italia per il terzino: Cherubini prova ad anticipare Marotta

Calciomercato Juventus, trovata l’alternativa ad Alex Sandro

Un terzino sinistro, è questa la priorità del Calciomercato della Juventus. Negli ultimi anni le prestazioni di Alex Sandro non hanno convinto più di tanto e infatti il brasiliano è spesso stato criticato dalla tifoseria juventina. Il laterale, inoltre, molto probabilmente lascerà la Juventus a fine stagione e, dunque, i bianconeri devono assolutamente correre ai ripari sulla fascia. Nei mesi scorsi erano circolati vari nomi che avrebbero potuto sostituire Alex Sandro, tra cui quello di Grimaldo del Benfica, ma nelle ultime ore sembrava esser tornato in auge il nome di Jordi Alba, terzino del Barcellona.

Calciomercato Juventus, il terzino sinistra arriva dal Barcellona

Jordi Alba gioca ormai da 11 anni con il Barcellona, club con cui ha accumulato la bellezza di 300 presenze. Giocatore storico dei blaugrana, nell’ultimo periodo viene impiegato sempre meno e, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando il profilo del calciatore spagnolo per sostituire Alex Sandro. In estate l’Inter manifestò il proprio interesse per il calciatore, ma la trattativa non si concretizzò; i bianconeri potrebbero soffiare il calciatore ai nerazzurri. Il contratto del 33enne scadrà nel 2024, quindi il Barcellona potrebbe lasciarlo partire ad un prezzo non troppo elevato, onde evitare di perderlo a 0 la prossima stagione.