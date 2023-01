Calciomercato, la Salernitana tenta il grande colpo dalla Premier League | Lo manda Conte

Il ds De Sanctis al valoro sul mercato: si tratta per un talento della Premier

La Salernitana vuole compiere manovre sul mercato in questi giorni di gennaio, e nello specifico il direttore sportivo dei granata avrebbe individuato come obiettivo nell’immediato Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese del Tottenham classe 2002. Dal canto suo i campani punterebbero al prestito fino al termine della stagione, da capire invece le intenzioni sulla sponda opposta londinese, in cui opera il ds italiano Fabio Paratici.