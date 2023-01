Calciomercato Lazio, il destino di Milinkovic è appeso a un filo: tre i club su di lui

Milinkovic pensa al rinnovo, nessuno lo vuole a quelle cifre

Uno dei pezzi più pregiati della rosa di Maurizio Sarri sta valutando se rinnovare o abbandonare la causa biancoceleste. La Lazio non ha problemi di bilancio quindi difficilmente Lotito farà sconti sui 40-45 milioni di euro richiesti per lasciar partire Milinkovic-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Mancano offerte concrete sul tavolo

Se da un lato il sergente rispetta le richieste della Lazio, essendo il club che lo ha fatto crescere, dall’altro gli piacerebbe mettersi in gioco in una realtà molto più importante di quella biancoceleste. La Juve, dopo il caos Cda, si è defilata mentre l’Arsenal, secondo quanto riportato da Il Messaggero, vorrebbe il serbo ma è pronto a offrire una cifra inferiore dei 40 milioni.