Calciomercato Lazio, si accelera per il terzino sinistro | Tare pronto a convincere Lotito

Calciomercato Lazio, ore calde per Pellegrini

Il terzino di proprietà della Juventus, Luca Pellegrini, potrebbe approdare alla Lazio, già la prossima settimana. Il giocatore, attualmente in prestito all’Eintracth Francoforte, ha espresso la volontà di tornare in Italia e, allo stesso tempo, mister Sarri vuole un terzino sinistro.

Lazio, la situazione di Pellegrini

La Lazio, o meglio, Sarri vuole Luca Pellegrini come rinforzo. Il tecnico toscano ha chiesto a Lotito uno sforzo sul mercato per potersi aggiudicare il giocatore già a gennaio. Trattativa non difficile, perchè l’Eintracht non farebbe muro ad una possibile interruzione del prestito a patto che venga fatto in tempi brevi per poter cercare un sostituto, e la Juventus lascerebbe partire volentieri il giocatore considerandolo un esubero. Lotito deve muoversi per regalare a Sarri, finalmente, il terzino tanto richiesto.