Calciomercato Lazio, Tare alle prese con la questione terzino: fari puntati sul classe 2000

Campo e mercato: la Lazio sfrutta il match con l’Empoli per una preda

Serie A in campo e calciomercato al contempo: è quello che succederà in Lazio-Empoli, protagoniste della 17^ giornata di Serie A che andrà in scena domenica alle ore 18:00. Oltre alla partita che si giocherà sul campo, la dirigenza biancoceleste avrà un occhio di riguardo maggiore su un giocatore dell’Empoli che tanto bene sta facendo in Toscana. La prossima preda sul mercato della Lazio è rappresentata proprio da lui, conteso anche da altre squadre come la Juventus. La concorrenza è ampia e bisognerà imbastire al più presto una trattativa e rivolgersi all’Empoli per assicurarsi il classe 2000′, il cui cartellino si basa sui 15 milioni di euro, cifra abbordabile.