Calciomercato, Malinovskyi vola in Ligue 1 | Altro capolavoro di Sartori

Calciomercato, ecco quanto ricaverà l’Atalanta

L’Atalanta è conosciuta per essere una bottega cara grazie al lavoro di Gasperini, che ama valorizzare i suoi calciatori per reinvestire tutto sul settore giovanile. E proprio in queste ore il ds dell’Atalanta ha definito una nuova cessione, ovvero quella di Ruslan Malinovskyi al Marsiglia. Secondo quanto riportato da “RMC Sport” sarebbe ad un passo infatti la cessione del trequartista in Francia, visto che la squadra francese di Tudor inseguiva già il calciatore da più di 6 mesi.

L’Atalanta, per non perdere il calciatore a zero, ha accelerato la trattativa e incasserà ora una cifra vicina ai 12 milioni di euro più più bonus, soldi da reinvestire sul mercato.