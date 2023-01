Calciomercato Milan, le novità sul rinnovo di Leao

Calciomercato Milan, buone notizie per i rossoneri per il rinnovo di Leao

Il matrimonio tra il Milan e Rafael Leao si sta consolidando; la trattativa per il rinnovo del contratto sembrava esser arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’accordo sembra essere vicino, sulla base di 7 o 7,5 milioni di euro a stagione. Inoltre, la multa che il giocatore deve pagare allo Sporting adesso non è più di interesse dei rossoneri, visto che resterebbe in carico al calciatore e al Lille. L’ostacolo è rappresentato dalla cifra che i rossoneri dovranno versare all’attuale agente di Leao ed a Jorge Mendes, il precedente agente del portoghese.

Un altro tema di cui Leao e la dirigenza meneghina discuteranno è quello legato alla clausola rescissoria. I rossoneri vorrebbero eliminarla o mantenerla sui 150 milioni di euro, anche se i procuratori di Leao potrebbero non essere d’accordo con questa scelta. La prossima settimana è previsto un incontro con l’agente del calciatore per discutere sul da farsi.