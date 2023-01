Calciomercato Milan, Leao resta in bilico | Maldini studia due alternative

Si cerca un sostituto di Rafael Leao

Da una parte la volontà di rinnovargli il contratto, dall’altra quella di trovare un suo sostituto. Rafael Leao è il sole attorno al quale si stanno muovendo i pianeti delle operazioni di mercato del Milan. Intanto la società rossonera ha comunque provveduto a tamponare la pratica “presidio dei pali” acquistando l’estremo difensore colombiano 24 enne Devis Vasquez. In questo modo Frederic Massara, Paolo Maldini e il tecnico Stefano Pioli hanno temporaneamente posto rimedio all’assenza per infortunio di Mike Maignan.

Il ritorno di Emil Roback

Novità si registrano anche sul fronte del reparto offensivo dove è stato fatto rientrare dal sodalizio danese del Nordsjaelland Emil Roback per conclusione del suo periodo di prestito . Per un prestito che rientra, uno che invece si accende verso l’esterno: è quello di Andreas Jungdal, in forza al club rossonero dall’8 settembre 2020, all’Altach, formazione della Bundesliga austriaca che occupa attualmente il decimo posto in classifica. E poi c’è sempre il nome di Nicolò Zaniolo dalla Roma.