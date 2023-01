Calciomercato Roma, il gigante rimane nella capitale: le ultime

Roma, Mourinho ancora giallorosso

Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse del Portogallo per Josè Mourinho, come nuovo tecnico della Nazionale. All’allenatore lusitano, attualmente alla Roma, gli era stato proposto anche il doppio incarico pur di vederlo sulla panchina della “Selecao das Quinas”, ma la Roma messo in chiaro subito le cose.

Roma, Mourinho ancora un anno

Josè Mourinho con ogni probabilità rispetterà il contratto con la Roma, così ha deciso declinando l’offerta della propria Nazionale. Il Portogallo, secondo i rumors, ha solo rimandato la trattativa con lo Special One. Intanto, Roberto Martinez ha raggiunto un accordo verbale per diventare il nuovo allenatore della Nazionale portoghese.