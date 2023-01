Calciomercato Roma, Shomurodov verso l’addio: c’è l’ok di Tiago Pinto

Calciomercato Roma, Shomurodov al Torino

Sembra ormai questione di ore, per vedere Eldor Shomurodov lasciare la Roma. Il calciatore uzbeko ha le valigie pronte da circa un mese e la destinazione più appropriata sembra, alla fine, essere Torino. L’attaccante piace molto a Juric e le società sembrano aver trovato l’accordo, resta solo da limare gli ultimi dettagli per chiudere la trattativa.

Roma, spazio a Solbakken

Con l’addio di Shomurodov, pagato circa 18mln di euro, ci sarà più spazio per il nuovo arrivato in casa Roma, Ola Solbakken. Il norvegese sta effettuando un programma atletico per arrivare al passo dei compagni e l’attesa di vederlo in campo cresce. Manca ancora qualche settimana per la condizione ottimale, e Mourinho ci crede molto.