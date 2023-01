Calciomercato Serie B: Azzi conteso da Palermo e Salernitana, Cittadella fatta per Salvi e Maistrello

Molto attivo il Cittadella, in arrivo due acquisti

Il Cittadella è uno dei club più attivi sul mercato, concluso l’affare per il ritorno di Salvi dall’Ascoli, con annuncio ufficiale del club, manca solo l’ufficialità per l’acquisto di Tony Maistrello attaccante attualmente al Renate in Serie C.

Il Palermo tratta l’esterno Azzi dal Modena, sul giocatore c’è la forte concorrenza della Salernitana, che nel caso non andasse in porto l’affare Zortea dall’Atalanta sarebbe pronta a chiudere per l’attaccante gialloblu.

La Reggina è alla ricerca di un portiere, dopo aver sondato per Nicolas del Pisa e Sirigu in uscita dal Napoli, c’è l’idea Cragno che al Monza non trova spazio.

Infine il Venezia piazza il colpo Jajalo dall’Udinese che arriva in laguna a titolo definitivo, mentre l’attaccante Connolly ritorna al Brighton.