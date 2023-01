Fiorentina-Sassuolo 2-1 La Viola torna alla vittoria grazie a Saponara e Gonzalez

La Fiorentina batte il Sassuolo grazie ad un rigore al novantesimo

Vittoria alla fine meritata per la Fiorentina, che ha ragion edel Sassuolo solo nel finale grazie ad un rigore trasformato da Gonzalez.

La cronaca

La Fiorentina se vuole cullare sogni europei deve vincere, Italiano schiera Cabral unica punta, il Sassuolo dopo la brutta sconfitta interna contro la Sampdoria cerca punti in chiave salvezza.

Partita che inizia con ritmi alti, subito occasione per Berardi, risponde la Viola dopo due minuti con Cabral che mette i area e Bonaventura non trova per centimetri il tap in vincente. Ancora Fiorentina in avanti con tre occasioni per Ikonè, Rogerio e Milenkovic su cui salva Frattesi. Intorno al bentesimo bel tiro di Frattesi e Terracciano risponde mettendo in angolo, poi tocca a Pinamonti la cui conclusione esce di poco a lato. Al 47′ è la volta di Ikonè sugli sviluppi di un corner, a sfiorare il vantaggio.ù

Nella ripresa Fiorentina subito in vantaggio con Saponara servito da Kouame,ma al 57′ arriva il pari degli ospiti con Berardi su rigore assegnato per un tocco di mano. Al 66′ clamoroso errore di Kouame che liberato da Bonaventura riesce a mangiarsi il vantaggio. Altra occasione per Saponara al 73′, ma ancora pallone a lato. Occasionissima al minuto 86′ ancora per la Fiorentina, ma Consigli salva il colpo di testa ravvicinato di Gonzalez. Al novantesimo viene concesso un rigore per la Fiorentina per un mani in area di Terzic, e Nico Gonzalez spiazza Consigli portando in vantaggio i locali.

Il tabellino

FIORENTINA-SASSUOLO 2-1

Reti: 48′ Saponara (F), 56′ rig. Berardi (S), 91′ rig. Gonzalez (F)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti (54′ Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi (C, 76′ Terzic); Bianco (46′ Castrovilli), Duncan (54′ Gonzalez); Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Cabral (46′ Saponara).

A disposizione: Cerofolini, Martinelli, M. Quarta, Ranieri, Kayode, Amrabat, Amatucci, Barak, Distefano.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari (C), Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Pinamonti (69′ Alvarez), Laurienté (79′ Ceide).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Romagna, Erlic, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Antiste, D’Andrea, Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Manganiello di Pinerolo.

Assistenti: Sig. Preti di Mantova e Sig. Baccini di Conegliano.

IV Uomo: Sig. Rutella di Enna.

VAR: Sig. Doveri di Roma 1 e Sig. Muto di Torre Annunziata.

Ammoniti: 10′ Milenkovic (F), 19′ Traorè (S), 26′ Tressoldi (S), 55′ Dodo (F), 75′ Castrovilli (F) 92ì Berardi, 95′ Gonzalez