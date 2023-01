Juventus, nuova richiesta di Allegri sul mercato: i bianconeri pronti ad accontentare l’allenatore

L’allenatore bianconero ha indicato il suo nome alla società

La notizia, in queste ore, circola con particolare insistenza. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri vorrebbe far migrare Frederic Massara dal Milan, dove ricopre attualmente il ruolo di direttore sportivo al club della vecchia signora.

Una personalità calcistica poliedrica

Massara, del resto, rappresenta, nonostante la giovane età (classe 1968), una persona che, nel mondo della sfera di cuoio, ha avuto esperienze poliedriche. Prima calciatore, tra le altre, con Torino , Pescara e Palermo, poi vicetecnico di Benevento, Pescara e Martina e infine tra i responsabili gestionali della società rossonera con Paolo Maldini. Una pluralità di ruoli che gli ha consentito di accumulare esperienze ritenute da Allegri, e non solo, preziosamente spendibili per una società calcistica.

Un nuovo modo di gestire il mercato

Il tecnico ex calciatore del Cagliari ed ex allenatore del Milan, infatti, proprio conoscendone queste caratteristiche non ha esitato a porlo in cima alla lista dei suoi desiderata. Ed è una posizione che la società sta tenendo in seria considerazione data la sua volontà di fare maggiore attenzione alla guida tecnica nel modo di gestire il calciomercato. Accanto al suo nome ne circola però un altro di non minore spessore, quello di Cristiano Giuntoli, anch’egli con un passato sul rettangolo verde con i colori di Prato, Colligiana, Latina, Savona e Sanremese e a tutt’oggi direttore sportivo del Napoli. Come Massara, Giuntoli è di giovane età (classe 1972) e dotato di grande duttilità gestionale. La Juventus è poi chiamata a tenere conto di un altro aspetto non secondario: Massara, infatti, è legato contrattualmente al Milan fino al 2024 e su di lui vi è un’opzione di rinnovo per un’altra stagione. E in più la società milanese è pienamente soddisfatta del lavoro che ha svolto finora. Il desiderio di Allegri , almeno al momento, viene quindi a cozzare sia con un discorso contrattuale sia con uno di rapporti di stima reciproca tra il ds e la sua società.