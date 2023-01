Juventus-Udinese 1-0. Ci pensa Danilo ancora nel finale. Chiesa determinante

La Juventus batte l’Udinese grazie ad una rete di Danilo

Se a Cremona ci aveva pensato Milik su punizione, questa volta ci pensa Danilo a regalare tre punti ai bianconeri, anche se molto del merito va a Chiesa che gli ha regalato un assist al bacio.

La cronaca

Nel primo quarto d’ora le due squadre si studiano, la Juventus è bloccata in quanto l’Udinese pressa alto. Prima occasione per l’Udinese al 18’, Lovric crossa in area Wallace di testa indirizza a rete ma Szczensy respinge. Un minuto e c’è la replica dei bianconeri, punizione di Di Maria dalla sinistra, Rugani salta di testa ma Silvestri compie un miracolo respingendo il pallone. Uno -due al 26′ Di Maria-Kean, l’attaccante porta avanti il pallone e calcia, ma la conclusione finisce a lato. Al 38′ Juventus vicina al vantaggio, bella azione di Miretti che passa a di maria, filtrante per Kean in area che solo davanti a Silvestri si fa ribattere la conclusione in angolo. Udinese pericola al 42′, tiro dal limite di Wallace, Szczesny si distende in tuffo e para. Nella ripresa Juventus pericolosa al 51′, palla a Kean in area che al volo calcia di sinistro, ma il pallone esce sopra la traversa. Ancora Juventus pericolosa al 55′, gran discesa di Kostic sulla sinistra che arriva a tu per tu con il portiere, ma il tiro viene respinto dalla difesa Udinese. Gli ospiti si fanno pericolosi al 59′, da un rimpallo il pallone arriva sui piedi di Becao che calcia in diagonale, ma Szczeny para. Bella azione dei padroni di casa al 61′ con Rabiot che quasi dal fondo calcia, ma il pallone attraversa l’area senza trovare compagni pronti per la deviazione. Juventus in vantaggio al minuto 85′, Paredes con un bel passaggio trova Chiesa in area che stoppa il pallone con il petto e la passa a Danilo che da due passi non sbaglia.

Il tabellino

Juventus-Udinese 1-0

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Chiesa, Miretti (15′ st Chiesa), Locatelli (15′ st Paredes), Rabiot, Kostic; Di Maria (21′ st Milik), Kean. A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Barbieri, Riccio, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Chiesa, Milik, Soulé, Iling-Junior. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric (25′ st Samardzic), Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success (25′ st Ehizibue). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Arslan, Jajalo, Abankwah, Buta, Ehizibue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All. Sottil

Ammoniti: Locatelli, Success, Bijol