Monza-Inter (2-2) Dumfries tradisce i nerazzurri nel finale

Monza-Inter, Inzaghi storce la bocca

L’Inter di Simone Inzaghi, affronta il Monza di Palladino, per cercare di continuare la striscia di risultati positivi. Dopo la vittoria in casa contro il Napoli, i nerazzurri devo confermare il percorso che stanno facendo per tornare in vetta. Il Monza, invece, cerca quanto meno di fare una buona prestazione. Il match inizia forte, entrambe le squadre cercano subito il vantaggio, senza fare riserve di ossigeno. Al 10 minuti è l’Inter che, con Darmian, va sull’1 a 0 che viene recuperato un minuto più tardi da Ciurria, su assist del capitano Pessina. I nerazzurri sembra averne di più sul campo e mettono in difficolta i biancorossi. Al 22esimo uno svarione di Pablo Mari, regala il pallone a Lautaro Martinez, che a porta vuota insacca e porta in vantaggio l’Inter. Si mantengono alti i ritmi fino al duplice fischio, ma partita che rimane viva. Nel secondo tempo Monza ordinato in campo, alla ricerca del gol del pari. I nerazzurri rimangono avanti, creando qualche azione pericolosa in più. Lautaro cerca il colpo del ko, ma prende il palo. Al minuto 93, però, arriva il clamoroso pareggio di Caldirola di testa. Assegnato poi come autogol di Dumfries. L’Inter pareggia contro un Monza che ha combattuto fino alla fine, rallentando la rincorda dei nerazzurri

Monza-Inter, tabellino e risultato(2-2)

Reti: al 10′ pt Darmian, all’11’ pt Ciurria, al 22′ pt Lautaro Martinez, al 48′ st Dumfries (autogol)

Ammonizioni: Mkhitaryan, Gagliardini, Skriniar

MONZA (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Marlon (dal 10′ st 5 Caldirola), 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli (dal 28′ st 28 Colpani), 32 Pessina, 7 Machin (dal 21′ st 22 Ranocchia), 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna (dal 21′ st 9 Gytkjaer). A disposizione: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 38 Bondo, 44 Carboni, 60 Colombo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella (dal 18′ st 5 Gagliardini), 20 Calhanoglu (dal 10′ st 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko (dal 10′ st 90 Lukaku), 10 Lautaro. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.