Calciomercato Inter, Lukaku delude ancora | Futuro in bilico per l’attaccante belga

Ritorno in Premier per l'attaccante belga

Calciomercato Inter, Lukaku lascia i nerazzurri?

Non è cominciato nel migliore dei modi il 2023 per Romelu Lukaku, così come non era iniziato bene il ritorno dell’attaccante belga in nerazzurro, condito da pochi gol e tanti infortuni nonostante la voglia del calciatore di ritornare a Milano, con i dirigenti nerazzurri che hanno fatto un sacrificio enorme per riportare il calciatore a casa.

I tifosi nerazzurri(Zhang compreso) aspettano il Lukaku che hanno conosciuto ai tempi del Chelsea visto che l’attaccante ex Manchester United si è traferito in prestito oneroso sulla base di 8 milioni più 4 di bonus, tutti legati alla conquista dello Scudetto per non parlare degli 8,5 milioni di euro che il belga percepisce attualmente dall’Inter. La cosa certa è che questa sarà la stagione da dentro o fuori per Lukaku.