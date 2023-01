Calciomercato Juventus, il Newcastle fa sul serio per Fresneda | La risposta di Cherubini

Juventus, occhi sul terzino

In casa Juventus sono pronti a mettere in atto il nuovo piano, cioè quello di abbassare il monte ingaggi e svecchiare la rosa. Alex Sandro e Cuadrado sono stati messi alla porta e a giugno potranno trovare una nuova destinazione, ma il problema che rimane e rimpiazzare questi con giocatori giovani e forti. L’idea di Cherubini è quella di puntare tutto su Fresneda, terzino destro del Valladolid.

Juventus, il Newcastle deciso sul terzino

Il Newcastle irrompe nella trattativa tra Juventus e Valladolid per Ivan Fresneda. Il talento spagnolo, classe 2004, è finito nel mirino del club di PIF, che sarebbe disposto a pagare 15-20mln di euro per portarlo in Premier, già a gennaio. Cherubini dovrà fare in fretta, se vorrà aggiudicarsi il giocatore.