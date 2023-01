Calciomercato Lazio, si accende la trattativa Pellegrini: agenti a colloquio con Lotito

Il Presidente della Lazio deve agire in fretta per il terzino

Lazio, Luca Pellegrini più vicino

Si accende la trattativa intorno a Luca Pellegrini. Nelle ultime ora la Lazio starebbe spingendo per avere il terzino sinistro. Il giocatore, chiesto da tempo da Sarri, vuole l’Italia ed ha già parlato con l’Eintracht Francoforte, chiarendo le sue volontà. Il club tedesco non intralcerà la trattativa, purchè si faccia in fretta. Ora sta alla Juventus ed a Lotito.

Lazio, Lotito incontra i rispettivi agenti

La Lazio si muove per Pellegrini: la Juventus è disposta a trattare il passaggio dell’esterno mancino, ora in prestito all’Eintracht Francofonte. Intermediari al lavoro.