Calciomercato Milan, intrigo Zaniolo: possibile trattativa in corso

Milan, il retroscena su Zaniolo

Sappiamo perfettamente che Zaniolo, giocatore della Roma, è uno dei pezzi pregiati italiani che Maldini vorrebbe al Milan. L’attaccante ora sta affrontando, insieme al suo agente, il rinnovo con la società giallorossa dandosi un ultimo appuntamento a giugno. Il ds del Milan, intanto, ha chiamato Pinto per chiedere informazioni e prezzo del giovane.

Zaniolo, la Roma vuole 50mln

La società giallorossa non cambia idea su Nicolò Zaniolo, infatti, sul giovane rimane una valutazione di 50mln di euro. Zaniolo, al momento, non vale quella cifra secondo Maldini, viste le prestazioni un pò opache del talento. Il Milan rimane alla finestra per tornare a parlare con la Roma, nella finestra di mercato estiva.